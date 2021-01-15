«لايبزج» يفتح مزاد بيع «أوباميكانو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدت أندية مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي رغبتها في الحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب دايو أوباميكانو قلب دفاع نادي ريد بول لايبزج الألماني.

وذكرت صحيفة الجارديان أن هذه الأندية الثلاثة التي تعاني مشكلات في قلب الدفاع، جاهزة لشراء هذا اللاعب خلال «الميركاتو» الشتوي الحالي، ولكن النادي الألماني يأمل في استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم على الأقل، على أمل بيعه مقابل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده (42 مليون يورو)، وقالت الصحيفة إنه رغم أن فريق ليفربول لديه دفاع جيد، إلا أن النجوم الذين يشغلون مركز قلب الدفاع مصابون، ما يعني أن ضم أوباميكانو خلال هذا الشتاء سيكون حلاً سريعاً لمشكلة هذا المركز، وأيضاً استثماراً جيداً في المستقبل.