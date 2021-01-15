تحاليل «كورونا» يومياًً في مونديال اليد

القاهرة (د ب أ)

اتفق وزيرا الرياضة والصحة المصريان على إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا «PCR» يومياً لجميع الفرق والمشاركين في بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة الحالية.

وذكر بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على البدء في إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كل 24 ساعة لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية وجميع المشاركين والموجودين داخل القاعة الطبية».