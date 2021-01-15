صفقات الشتاء تمنح عجمان الفوز الأول في دوري الخليج العربي

رضا سليم (دبي)

منحت صفقات الشتاء فريق عجمان الفوز الأول له هذا الموسم على حساب الفجيرة بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي بعدما بصم المالي مايجا بهدفه الأول مع الفريق بعد 27 دقيقة من مشاركته الأولى عقب التعاقد معه ضمن صفقات الشتاء، فيما أضاف البرازيلي جارديل الصفقة الشتوية الثانية لعجمان الهدف الثاني في الدقيقة 43، ما يؤكد أن صفقات الشتاء منحت عجمان الفوز الأول بعد انتظار 12 جولة، فيما سجل روزا هدف الفجيرة الأول من ركلة جزاء في الدقيقة (+94).

وظهر «البرتقالي» بشكل مغاير عن المباريات الماضية ورد الدين من خسارتين أمام الفجيرة في كأس الخليج العربي، كما قلص فارق المواجهات التي يتفوق فيها الفجيرة بـ3 انتصارات مقابل فوزين لعجمان وتعادل، ورفع عجمان رصيده إلى 6 نقاط من فوز و3 تعادلات وظل في المركز الثالث عشر إلا أنه قلص الفارق بينه وبين الفجيرة الثاني عشر إلى نقطة واحدة بعدما تجمد رصيد الذئاب عند النقطة السابعة.

وجه أيمن الرمادي مدرب عجمان الشكر إلى اللاعبين على كفاحهم خاصة في الشوط الأول وشكر فريق الفجيرة وجهازه الفني للتعامل بروح رياضية بعد المباراة، وتهنئة لاعبي البرتقالي، وقال: «في الشوط الأول قدمنا مستوى جيداً وتراجعنا في الشوط الثاني دون مبرر وهو ما أحزنني ولكن أعتبر الفوز بداية جديدة لأن الفريق حدثت فيه تغييرات كثيرة في مقدمتها الروح القتالية العالية بجانب الصفقات الجديدة».

وقال الصربي جوران مدرب الفجيرة: «بدأنا المباراة بشكل سيئ وكان هناك أخطاء في التمرير والتمركز في وسط الملعب ولم يقاتل اللاعبون في الشوط الأول واستقبلنا هدفاً في نهاية الشوط الأول بطريقة سيئة، وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وكانت لنا عدة فرص ولم يحالفنا الحظ».

وأضاف: «الفريق عندما يلعب تحت الضغوط يظهر بشكل سيئ ويعود في الشوط الثاني والخسارة أمام عجمان تحتاج للوقوف على النقاط السلبية التي تحتاج منا للمراجعة قبل أن نبدأ الدور الثاني».