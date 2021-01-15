«الشارقة الرياضي» يُطلق «تطوير المدراء التنفيذيين»

الشارقة (الاتحاد)

يطلق مجلس الشارقة الرياضي اليوم السبت برنامج «تطوير المدراء التنفيذيين» بالأندية الرياضية والتخصصية، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، ويستمر حتى 20 مارس 2021، وبمشاركة 30 منتسباً ضمن خطط المجلس الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية العاملة بأندية الإمارة، والاهتمام برفع القدرات والتشجيع على التطوير المستمر، وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة، وتمكين القيادات الرياضية بأندية الإمارة الباسمة، حيث يشتمل البرنامج على إقامة ست ورش، وتختتم في العشرين من مارس المقبل بتخريج الدارسين.