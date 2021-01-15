النصر يتألق في سباق نخلة ديرة للدراجات

دبي (الاتحاد)

أسفرت نتائج سباق نخلة ديرة للدراجات الهوائية الذي نظمه صباح أمس، اتحاد الدراجات الهوائية، بالتعاون مع إدارة شركة نخيل، والذي جرى لمسافة 80 كم على شكل دورات، بمشاركة 175 دراجاً مثلوا خمس فئات هي: (دراجو الأندية رجال، وتحت 23 سنة، والهواة مواطنون فوق 40 وتحت 40 سنة، وفئة المقيمين)، بجانب مشاركة المنتخب الكويتي الذي شارك بشكل شرفي، مستغلاً فترة إقامته وتجهيزه للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وشهدت المنافسات قوة وإثارة من جانب جميع الفئات المشاركة، وأسفرت نتائج فئة الرجال بالأندية على فوز دراجي نادي النصر بالثلاثة مراكز الأولى عن طريق كل من وليد النقبي، أحمد المنصوري، وجابر المنصوري على التوالي.

وفي منافسات تحت 23 سنة للأندية، جاء دراج النصر أسامة صباهي في المركز الأول، تلاه جاسم علي من شباب الأهلي، ثم عمر الجسمي من شباب الأهلي أيضاً.

في ختام منافسات السباق، قام خليفة بن عمير نائب رئيس اتحاد الدراجات بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، ورافقه من مسؤولي الاتحاد كل من ياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام.