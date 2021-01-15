الوحدة وبني ياس.. مواجهة لا تغيب عنها الأهداف

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يُسدل لقاء الوحدة وبني ياس الستار على الدور الأول من دوري الخليج العربي، في قمة خاصة لم تغب عنها الأهداف طوال تاريخ مشاركات الفريقين بالمسابقة، التي شهدت ندية كبيرة بين الفريقين، ومعدل أهداف عال، خاصة في آخر 5 مواسم، حيث كانت أقل نسبة مسجلة هي 3 أهداف في كل مباراة.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة لطرفيها اللذين يتبادلان الأدوار هذا الموسم بتفوق «السماوي» الواضح بالجولات الـ12 السابقة، والتي حصد منها 23 نقطة جعلته رابعاً في الترتيب قبل انطلاق هذه الجولة، فيما يحتل الوحدة المركز السادس بفارق 4 نقاط عن ضيفه اليوم.

وفي المقابل، فإن كفة التاريخ ترجح كفة «العنابي» على استاد آل نهيان الذي حقق فيه الفوز على «السماوي» 10 مرات، بينما خسر مرة وتعادل مثلها بالمواجهات التي جمعتهما عليه، وهو ما يرفع من سخونة اللقاء الذي يتسلح فيه كل طرف بقوة هجومية ضاربة، ومنظومة دفاعية جيدة، فضلاً عن أنه يأتي بعد فترة توقف جعلت كل طرف يرتب أوراقه جيداً، لإنهاء النصف الأول من الموسم بفرحة لها طعم ونكهة خاصان جداً، بالذات أن الفوز يؤكد تميز الضيوف، بينما يجعل المضيف يتمسك بالأمل في السباق نحو درع الدوري الذي أصبح أمله الوحيد لإنجاح موسمه المحلي.