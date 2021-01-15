خورفكان والجزيرة.. الدوافع المشتركة

فيصل النقبي (خورفكان)

تتشابه دوافع خورفكان والجزيرة، فالضيف يسعى للعودة بثلاث نقاط ثمينة من معقل «النسور الخضراء»، وذلك من أجل هدف مطاردة المتصدر الشرقاوي، وبذات الوقت الثأر للخسارة الأخيرة أمام خورفكان في الموسم المُلغى بهدف نظيف على استاد محمد بن زايد في آخر مواجهة جمعت الفريقين، فيما يسعى «النسور» إلى فوز رابع في مشوارهم في الدور الأول من المسابقة، وسيكون الفوز الأول في ملعبه هذا الموسم في حال تحققه الموسم مع الأفضل في تاريخ النادي في عصر الاحتراف.

وتبدو المهمة صعبة للغاية بعد التغييرات الجوهرية التي حدثت بتشكيلة خورفكان وتدعيم الفريق بلاعبين ذوي صبغة هجومية، فيما لم يحدث أي تغيير بأجانب الجزيرة ولاعبيه، ولا شك بأن المواجهة الأولى لهم هذا الموسم ستكون ساخنة تماماً، مثل المواجهة الأخيرة التي انتهت بتفوق «النسور».