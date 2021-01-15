الظفرة والوصل.. استعادة التوازن

أبوظبي (الاتحاد)

يشعل فارق النقطة لقاء الظفرة والوصل الباحثين عن الابتعاد في المنطقة الدافئة في آخر جولات الدور الأول، وبداية صفحة جديدة في العام الجديد، بعد نتائج متذبذبة للطرفين منذ انطلاق المسابقة، التي وإن استهلت بأهداف متباينة حسب حجم وإمكانيات كل من الفريقين، إلا أن الهدف حالياً أصبح واحداً، وهو حصد النقاط وتحسين المركز في جدول الترتيب.

ومع أن الوصل يتفوق تاريخياً على الظفرة في عصر الاحتراف بـ11 انتصاراً مقابل 7 للظفرة إلا أن الفريقين عاشا ظروفاً متشابهة من حيث التغييرات الفنية، وبينما يقود هيلمان مدرب «الإمبراطور» في رابع مباراة بالبطولة، تعتبر المواجهة هي الأولى هذا الموسم لمحمد قويض مدرب «الفارس»، الذي يسعى إلى عودة الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية التي استهل بها الموسم.