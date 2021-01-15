صراع ثلاثي على لقب كأس اليد

رضا سليم (دبي)

تنطلق اليوم الأدوار النهائية لكأس الإمارات لكرة اليد التي تقام بنظام الدوري من دور واحد، ويضم فرق مثلث النهائي، العين والشارقة وشباب الأهلي، فيما تضم مجموعة المراكز من الرابع للسادس الجزيرة والنصر والوصل ومجموعة المراكز من السابع للتاسع فرق مليحة ودبا الحص وبني ياس، بينما يلتقي الظفرة والوحدة على ترتيب المركزين العاشر والحادي عشر في اليوم الأخير للبطولة.

تبدأ مباريات الجولة الأولى بثلاث مواجهات اليوم، فيلتقي العين مع الشارقة بصالة شباب الأهلي في مجموعة الدور النهائي، وستكون الجولة الثانية الثلاثاء المقبل، وتجمع بين العين وشباب الأهلي بصالة الشارقة، بينما تختتم المجموعة والتتويج 23 يناير الجاري بين الشارقة وشباب الأهلي بصالة العين، ويتم ترتيب المجموعة الثلاثية، طبقاً للنقاط والأهداف لتحديد البطل.

ويلتقي الجزيرة مع النصر بصالة فخر أبوظبي في افتتاح مجموعة الترضية للمراكز من الرابع للسادس، على أن يلتقي النصر مع الوصل بصالة النصر الثلاثاء المقبل، وتختتم المباريات بمواجهة تجمع بين الوصل والجزيرة بصالة الإمبراطور 23 يناير الجاري.

وفي مجموعة المراكز من السابع للتاسع يلتقي اليوم بني ياس ودبا الحصن بصالة السماوي، فيما يلتقي الثلاثاء المقبل دبا الحصن ومليحة بصالة دبا الحصن، ثم الجولة الأخيرة 23 يناير، وتجمع بين مليحة وبني ياس بصالة مليحة.

وتعد مواجهة العين والشارقة الأبرز في الجولة، بعدما تأهل الزعيم العيناوي في المباراة المعادة أمام الجزيرة ليتصدر المجموعة الأولى، بينما تصدر الشارقة المجموعة الثانية، وستكون المواجهة هي الأولى بين الفريقين، خاصة أن مواجهة الدوري ستكون في الجولة الثامنة مع عودة المنافسات من التوقف بسبب مونديال اليد، ويختلف العين هذا الموسم عن المواسم الماضية، وظهر بشكل مميز في مباريات الدوري، وأنهى على عقدة الأمتار الأخيرة التي كانت تطارده الموسم الماضي رغم الأداء الجيد للاعبيه.

في المقابل يعد الشارقة الفريق الأفضل ولم يخسر مباراة من بداية الموسم حتى الآن في أية بطولة، ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين وتعاقد مؤخرا مع البحريني حسين البابور الذي دخل القائمة على سبيل الإعارة للعب مع الفريق في كأس الإمارات.