«الفرسان» يخطف «النصر» في دوري الخليج العربي

دبي (الاتحاد)

بهدف الصفقة الجديدة لـ«ميركاتو الشتاء» يحيى الغساني في الدقيقة 50، أنهى شباب الأهلي صيام خمس جولات متتالية بلا انتصارات، وجاءت استفاقة «الفرسان» على حساب النصر في «الديربي» الأقدم بدبي، ضمن ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي.

وشهدت المباريات حسم الشارقة للقب «بطل الشتاء»، بفوزه على اتحاد كلباء بهدف نظيف، بالإضافة إلى تحقيق عجمان فوزه الأول هذا الموسم على حساب الفجيرة بثنائية، وفوز العين على حتا بهدف نظيف.

وبالعودة إلى «ديربي» دبي، فشل النصر في تشديد الملاحقة على الشارقة في أعلى جدول الترتيب، متكبداً خسارة قاسية، حيث تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فريق «الفرسان» رصيده إلى 19 نقطة محرزاً الفوز الأول في عهد المدرب الجديد مهدي علي.

جاء الشوط الأول متواضعاً فنياً، طغى عليه الجانب التكتيكي من الفريقين، ولم نشهد فرصاً هجومية كثيرة، بسبب غياب بعض النجوم المؤثرين في التشكيلتين.

وفاز الشارقة على اتحاد كلباء بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ويلحق الهزيمة الأولى بـ«النمور» بعد 8 مباريات متتالية لم ينل فيها اتحاد كلباء أي خسارة في الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد الأوزبكي شوكوروف في الدقيقة 36، وتجمد رصيد اتحاد كلباء عند النقطة 19.

ونجح العين في إنجاز مهمة رحلة حتا بعدما تفوق بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 23 نقطة، فيما بقى «الإعصار» عند نقطتين فقط.

جاءت اللقطة الأبرز في انطلاق اللقاء وتم إلغاء هدف سجله لابا كودجو برأسية في شباك حتا، بداعي وجود التسلل في الدقيقة 26، ونجح المدافع سالم عبدالله من كسر حالة الصيام التي لازمت الفريقين من خلال تمريرة عرضية قوية خادعت مدافعي وحارس مرمى حتا لتسكن الشباك في الدقيقة 43.

ومنحت صفقات الشتاء فريق عجمان الفوز الأول له هذا الموسم والذي جاء على حساب الفجيرة بنتيجة 2-1 بعدما بصم المالي مايجا بهدفه الأول مع الفريق بعد 27 دقيقة من مشاركته الأولى بعد التعاقد معه ضمن صفقات الشتاء فيما أضاف البرازيلي جارديل الصفقة الشتوية الثانية لعجمان الهدف الثاني في الدقيقة 43 وهو ما يؤكد أن صفقات الشتاء منحت عجمان الفوز الأول بعد انتظار 12 جولة، فيما سجل روزا هدف الفجيرة الأول من ركة جزاء في الدقيقة (+94).

وظهر «البرتقالي» بشكل مغاير عن المباريات الماضية، ورفع عجمان رصيده إلى 6 نقاط من فوز و3 تعادلات وظل في المركز الثالث عشر، إلا أنه قلص الفارق بينه وبين الفجيرة الثاني عشر إلى نقطة واحدة، بعدما تجمد رصيد «الذئاب» عند النقطة السابعة.



مهدي علي: فوز معنوي مهم قبل السوبر

شدد مهدي علي مدرب شباب الأهلي على أن فريقه كان في أمس الحاجة إلى الفوز، خاصة على المستوى المعنوي قبل مباراة السوبر، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية استمرت لخمس جولات متتالية. ووجه الشكر لللاعبين على تطبيقهم التوجيهات بدقة وجهودهم خلال أسبوع كامل من العمل والتحضير الجدي، مبدياً تفاؤله بقدرة «الفرسان» على تقديم الأفضل في المرحلة المقبلة.

وعبّر مدرب شباب الأهلي عن سعادته بتسجيل يحيى الغساني اللاعب الجديد بالفريق خلال من أول مشادكلة في الدوري بعد الانضمام إلى صفوف «الفرسان»، خلال الانتقالات الشتوية قائلاً: «الغساني أدى مباراة طيبة، وهو لاعب واعد وله مستقبل كبير، وسيكون أفضل في المرحلة المقبلة بالمزيد من العمل وتطوير المستوى».



رائد البلوشي: النصر لم يوفق في استغلال الفرص

أشار رائد البلوشي، مساعد مدرب النصر، إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام شباب الأهلي في «الديربي» لكنه لم يوفق في استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، موكداً أن غياب ضياء السبع مؤثر في الفريق لكن اللاعبين الذين شاركوا قدموا ما عليهم، وأضاف أن فريقه مطالب بأن يطوي صفحة الخسارة ويفكر في المباريات المقبلة خاصة أن الدوري لا يزال طويلاً.