«الاتحاد» تنفرد: دوري أبطال آسيا ينطلق 14 أبريل والختام 27 نوفمبر

معتز الشامي (دبي)

استقرت إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي على تعميم مقترح أولي يتضمن مواعيد النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا 2021، التي تقرر أن تنطلق بدور المجموعات لغرب آسيا، بنظام «البطولة المجمعة» بداية من 14 أبريل، الذي سيشهد أداء مباريات المجموعات من الأولى وحتى الثالثة، بينما مباريات المجموعتين الرابعة والخامسة ستكون 15 أبريل وتنتهي مباريات المجموعات 30 أبريل المقبل، فيما ستكون مباريات الدور التمهيدي 7 أبريل وأيضاً بنظام المباراة الواحدة.

وتشهد البطولة المقبلة مشاركة 40 فريقاً يتم تقسيمهم على 5 مجموعات للشرق ومثلها للغرب بعد تعديل نظام البطولة، وينتظر أن يتم رفع المقترح في شكله النهائي للجنة المسابقات لمناقشته وإبداء الرأي النهائي عليه، ومن ثم تحويله للمكتب التنفيذي للاعتماد.

وكانت «الاتحاد» قد انفردت الشهر الماضي بتفاصيل التعديلات التي ستدخل على البطولة الجديدة بعرض المواعيد المقترحة لانطلاقة الدور الأول فقط، أما باقي مباريات الأدوار التالية، فستكون بنظام المباراة الواحدة لدوري الـ16 وربع النهائي، بحيث تقام مباريات دور الـ16 للغرب، يومي 13و14 سبتمبر، أما مباريات ربع النهائي، فتقام يومي 27 و28 سبتمبر ومن مباراة واحدة أيضاً.

ويعود نظام الذهاب والإياب لمباريات نصف النهائي والنهائي، وسيقام ذهاب نصف النهائي يومي 19 و20 أكتوبر، والإياب 26 و27 أكتوبر، أما ذهاب النهائي فسيكون 21 نوفمبر، وإياب النهائي 27 نوفمبر.