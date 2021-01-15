سالم يقود العين لتجاوز «الإعصار»

مراد المصري (دبي)

تقمص سالم عبدالله، خريج أكاديمية نادي العين، دور البطل لقيادة فريقه لتحقيق الفوز بهدف سجله في المباراة التي تفوق فيها العين على حتا بنتيجة 1 -صفر اليوم على استاد حمدان بن راشد في انطلاق الجولة 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليقود «الزعيم» لرفع رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الخامس فيما بقي «الإعصار» بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

ويعتبر سالم عبدالله «22 عاماً» من اللاعبين الذين شقوا طريقهم من أكاديمية «الزعيم»، وصولاً للفريق الأول، وهو الذي بدأ بفرض نفسه تدريجياً في التشكيلة الأساسية بجهده الكبير في الملعب، لينجح بتدوين هدفه الأول في مشاركته رقم 21 مع العين في دوري الخليج العربي منذ ظهر للمرة الأولى في موسم 2018 - 2019.

وجاء تدخل سالم عبدالله بالهدف الحاسم قبل خروجه مصاباً بين شوطي اللقاء، ليغطي على صيام هداف الفريق التوجولي لابا كودجو عن التسجيل في آخر 370 دقيقة خاضها تخللها خمس مباريات متتالية.

وكان كودجو سجل لآخر مرة من علامة الجزاء أمام الوصل في الدقيقة 62، قبل أن يتوقف لمدة 28 دقيقة في تلك المباراة، ثم 90 دقيقة أمام الوحدة وبني ياس، و26 دقيقة أمام اتحاد كلباء و46 دقيقة أمام الجزيرة وحالياً 90 دقيقة أمام حتا.

وظهر اللاعب في حالة من القلق في الشوط الثاني، تجسد ذلك من خلال توتره وغضبه على زميله إيريك عندما طالبه بالسكوت رداً على عتاب البرازيلي على إهدار إحدى الفرص في الدقائق الأخيرة من اللقاء.



بيدرو: العين حقق المطلوب أمام حتا

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب العين أن فريقه حقق المطلوب منه بحصد النقاط الكاملة أمام حتا اليوم في الجولة 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال: الحصول على النقاط الثلاث كان مهماً بالنسبة للفريق مع نهاية الدور الأول وقبل انطلاقة الدور الثاني من الدوري.

أضاف: كنا ندرك جيداً أن مهمتنا أمام حتا لن تكون سهلة، بعدما لعب المنافس بخمسة لاعبين في خط الدفاع وأربعة في وسط الميدان في ظل وجود مهاجم واحد، لذلك كان يتوجب علينا التعامل بالصبر والتركيز العالي، من أجل تحقيق الهدف المطلوب، وخلال شوط اللعب الأول حصلنا على العديد من الفرص، وتمكنا في نهاية الشوط من التسجيل، أما في الشوط الثاني فقد استحوذنا واستمرينا قي الضغط على مرمى المنافس، غير أننا لم نوفق في تعزيز تقدمنا لحسم الأمور مبكراً.

وختم: أود الإشادة بجهود لاعبي الفريق، إذ بدأنا التحضير لمواجهة حتا قبل يومين من ركلة بداية المباراة، والمؤكد أن هذا الأمر ليس عذراً بالنسبة لنا وفي نهاية الأمر قدمنا مستوى جيداً وهدفنا كان متمثلاً في حصد النقاط الثلاث.



فلاديمير: حتا اختفى في الشوط الأول!

اعتبر الصربي فلاديمير مدرب حتا، أن فريقه احترم العين بشكل أكثر من المطلوب في الشوط الأول بالمباراة بينهما اليوم في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال: اختفينا في الشوط الأول، بالطبع لا يمكن لعب مباراة مفتوحة أمام العين كونه فريقاً كبيراً، لكن منحناهم فرصة زائدة.

وتابع: في الشوط الثاني أدرك اللاعبون قدرتهم على مجاراة المنافس، واللعب والاستمتاع وجاريناهم بشكل أفضل بعد ذلك، برأي لم نستحق الخسارة.

وأشار المدرب أن فريقه أمامه أسبوعان للتحضير للمباراة المقبلة، فيما رأى أن حميد عباس وأحمد مال الله أبرز المكاسب للفريق في هذه المباراة.

وكان العين على قد فاز على حتا بهدف سالم عبدالله، خريج أكاديمية نادي العين، اليوم على استاد حمدان بن راشد في انطلاق الجولة 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليقود «الزعيم» لرفع رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الخامس، فيما بقي «الإعصار» بالمركز الأخير برصيد نقطتين.