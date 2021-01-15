الوحدة يتصدر دوري «أم الإمارات» للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

اختتمت الجولة الأولى من بطولة دوري أم الإمارات لجو جيتسو السيدات في حلتها الجديدة، والتي أقيمت في صالة نادي النصر في دبي بمشاركة كبيرة للاعبات الأندية والأكاديميات من شتى أنحاء الدولة، وسط إجراءات احترازية صارمة، وخصصت المنافسات لـ 3 فئات هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، وشهدت مشاركة 156 لاعبة من 10 أندية وأكاديميات مختلفة على مستوى الدولة.

حضر الفعاليات كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس الادارة، وأحمد الجناحي المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الألعاب الرياضية بنادي النصر، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد.

وتميزت نزالات الجولة الأولى بالندية والحماس وسط أجواء من السعادة للعودة إلى المنافسات والبساط بعد فترة من التوقف جراء الظروف الصحية التي تأثرت بها دول العالم كافة، وتألقت لاعبات أندية العين والوحدة والجزيرة والظفرة وأكاديمية بالمز سبورت «777»، خلال منافسات الجولة الأولى ونجحن في حصد اكبر عدد من الميداليات.

وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً نجحت لاعبات الوحدة في تسجيل 1550 نقطة بما وضعهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الجزيرة 1210 لتحل في المركز الثاني، وحصدت لاعبات أكاديمية بالمز سبورت «فريق 777» المركز الثالث بتسجيلهن 500 نقطة.

وفي فئة الشابات تحت 18 عاماً تمكنت لاعبات العين من تسجيل 2130 نقطة وضعتهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 1380 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الظفرة في المركز الثالث بتسجيلهن 880 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار سجلت لاعبات الوحدة 2260 نقطة لتحصد المركز الأول، بينما سجلت لاعبات العين 1750 نقطة خولتهن للحصول على المركز الثاني، وحلت لاعبات أكاديمية بالمز سبورت«777» في المركز الثالث بتسجيلهن 600 نقطة.

وأكد يوسف البطران، أن انطلاقة الموسم الرياضي الجديد أثبتت مدى الجاهزية والقدرة على تنظيم المباريات والمنافسات الرياضية الرفعية المستوى، بفضل التوجيهات الحكومية وحرص القيادة الرشيدة على العودة الآمنة للحياة الرياضية بالدولة، وأضاف أن هذه المشاركة الراقية للاعبات الجو جيتسو تنطلق من إدراكهن أهمية دوري أم الإمارات ضمن أجندة الاتحاد، ومساهمته بشكل مؤثر في التصنيف المحلي، وأوضح أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبرى لتطور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، وبما فيها رياضة الجو جيتسو حتى أصبحت تلعب دورا بارزا في جميع مفاصل هذه الرياضة.

وأثنى البطران على التنظيم الرائع للبطولة والاهتمام بأدق التفاصيل، منوها بالإجراءات الصحية الاحترازية المعتمدة التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة المشاركات..كما أشاد بحملة الاتحاد الأخيرة «احم نفسك.. ليكن خيارك التطعيم» لما لها من أثر كبير في التصدي لفيروس كوفيد 19 والعودة إلى الحياة الطبيعية، داعيا إلى تحمل المسؤولية في هذا الإطار ومساندة الجهود الوطنية العظيمة في القضاء على الجائحة.

من جانبه قال فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية إن مجتمع الجو جيتسو متحمس لانطلاقة مثالية للموسم الجديد والبداية من دوري أم الإمارات ونائب رئيس الدولة، وأضاف: «نحن في الطريق الصحيح لتجاوز واحدة من أصعب العوارض الصحية التي شهدها العالم، بالفعل كان عاما صعبا، ولكن بفضل الرؤية السديدة للاتحاد ودعم القيادة الرشيدة وتضافر الجهود، لم تتأثر رياضة الجو جيتسو بهذه الجائحة. ويعكس تنظيم مثل هذه البطولات في هذا التوقيت روح الإرادة والتصميم التي يتحلى بها أبناء الوطن، لا سيما اللاعبون واللاعبات الذين يدركون تماما قيم هذه الرياضة».

وعلى صعيد آخر تنطلق اليوم الجولة الأولى من دوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو في النصر، وتعتبر المسابقة أولى فعاليات الموسم المحلي الجديد لفئة لرجال، وتقام جولات البطولة الخمس بين شهري يناير وسبتمبر 2021.