بيبي: «دياز السيتي» أفضل «قلب دفاع» في العالم

أنور إبراهيم (القاهرة) - أشاد المدافع البرتغالي المخضرم بيبي (37 عاماً) لاعب فريق بورتو بمواطنه الشاب روبن دياز (23 عاماً) قلب دفاع مانشستر سيتي، وقال إنه من أول مباراة لعبها إلى جواره في المنتخب البرتغالي، تنبأ له بمستقبل رائع.

وأضاف في تصريحات لموقع تريبونا إكسبرسو: «دياز أفضل قلب دفاع برتغالي في العالم، فهو ذكي جداً، لعبنا سوياً في المنتخب وكان بيننا تفاهم كبير رغم فارق السن».

وتابع قائلاً: «احترمت دياز من أول مباراة له في المنتخب في عام 2018 إذ كان لاعباً مثالياً وصاحب شخصية مميزة داخل الملعب، ويعي جيداً واجبات ومهام مركزه كقلب دفاع».

وأكد بيبي أنه سعيد جداً لأن دياز رحل من ناديه السابق بنفيكا إلى فريق كبير مثل مانشستر سيتي، حيث يمكنه مواصلة التقدم وتطوير أدائه.

وكان دياز وقع للسيتي في بداية الموسم، قادماً من نادي بنفيكا، وسرعان ما حجز مكاناً ثابتاً له في صفوف دفاع السيتي، وأصبح أساسياً في خطط الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، ولم تفته سوى مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي، كما اعتاد اللعب أساسياً في المنتخب البرتغالي منذ أكثر من موسمين.

وكان دياز امتدح بدوره مواطنه المخضرم بيبي، مبدياً إعجابه بقدرته على الاستمرار في اللعب والتألق حتى سن 37، وقال: «ليس من السهل على أي لاعب أن يحافظ على لياقته وأدائه العالي حتى هذه السن»، معترفاً بأنه أتيحت له الفرصة من خلال المنتخب للتعلم منه والاستفادة من خبراته الطويلة.