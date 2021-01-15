جماهير فلومينينسي تطالب بعودة «الإمبراطور هيلمان»

مراد المصري (دبي) - لم يلتئم جرح جماهير فريق فلومينينسي منذ رحيل المدرب أودير هيلمان لقيادة الوصل في شهر ديسمبر الماضي، حتى تجدد مرة أخرى إثر الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق بخماسية نظيفة أمام كورنثيانز أمس الأول في مسابقة الدوري البرازيلي، بما فجر مطالب عشاق الفريق بعودة المدرب مجدداً.

وعبّرت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها من إدارة الفريق بالموافقة على رحيل المدرب الذي عرف معه فلومينينسي حالة من الاستقرار، وتمنت عودته بالنظر لقدراته الفنية التي جعلته محبوب عشاق الفريق.

وبدأت لمسات المدرب بالظهور تدريجياً مع «الإمبراطور»، خلال الفترة الماضية، وإن كان خرج من مسابقة كأس رئيس الدولة، لكنه ما زال يتطلع لتحسين موقع الفريق على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي ومحاولة الوصول لأبعد نقطة ممكنة والمنافسة في كأس الخليج العربي، في رحلة تسير في خط تصاعدي إيجابي في حال كُتب لها التوفيق في المرحلة المقبلة من الموسم.

ويمتلك أودير علاقة مميزة مع الجماهير البرازيلية، وهو الذي تدرج مع منتخبات الفئات السنية وحصد الإنجاز الأولمبي كمساعد للمدرب في ألعاب ريو دي جانيرو 2016، ثم أثبت نفسه مدرباً مع فريقين كبيرين هما إنترناسيونال وفلومينينسي، قبل أن يقبل تحدي الوصل من أجل محاولة قيادته لمنصة التتويج بعد غياب.