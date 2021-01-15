«رومانس» بطل «تحضيري» الـ2000 جنيز

دبي (الاتحاد) - توج الجواد «ريبل رومانس» لجودلفين بطلاً لسباق الـ 2000 جنيز التحضيري، الذي أقيم بمضمار ميدان، وتألف الحفل من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وجوائز تفوق 800 ألف درهم وتمكن البطل بإشراف شارلي ابلبي وقيادة وليم بيوك، من خطف اللقب بفارق رأس عن وصيفه القوي «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسجل البطل 1:37:55 دقيقة.

وسجل جودلفين الثنائية عبر «جلوبال هيت»، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة باتريك كوسجريف، في الشوط الثالث لمسافة 2410 (عشبي) متفوقاً بفارق 3,5 طول، قاطعاً المسافة في 2:29:65 دقيقة، واكتسح «مشاكل» للمالك والمدرب سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، منافسيه بفارق كبير 7 أطوال، مسجلاً 1:23:87 دقيقة.

ونال «جيرفيس» لجمعة مبارك الجنيبي، بإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة كونور بيسلي، لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر قاطعاً المسافة في 1:24:04 دقيقة، وحلق «فرناس» لأحمد بن غليطة المهيري، الثنائية للمدرب سالم بن غدير، والفارس رويستون فرنش، حين فاز بلقب الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، مسجلاً 1:57:47 دقيقة.

وفاز «توبر بيل» لعلي الشعفار، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن بالشوط السادس لمسافة 1200 متر، مسجلاً 1:10:16 دقيقة، واختتم «وسيم» للمالك والمدرب إسماعيل محمد وقيادة مايكل بارزلونا الفوز في الشط السابع لمسافة 1400 متر، ومسجلا 1:23:11 دقيقة.

قائمة الأبطال

1- مشاكل

2- جيرفيس

3- جلوبال هيت

4- فرناس

5- ريبل رومانس

6- توبر بيل

7- وسيم.