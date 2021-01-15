326 شوطاً في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد) - بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ينطلق مهرجان سمو ولي العهد للهجن في ميدان المرموم للسنة الرابعة على التوالي، بإقبال ومشاركة واسعة من هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل من دول الخليج، ويقام المهرجان بإجمالي 326 شوطاً، تم تخصيص 205 أشواط لأبناء القبائل، دعماً وتشجيعاً لأبناء القبائل للاستمرار في ممارسة رياضة الآباء والأجداد، مع تخصيص عشرين شوطاً للرموز التي تشارك فيها نخبة هجن أبناء القبائل، مع تخصيص 121 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وتنظم خلال المهرجان عدد من الفعاليات المصاحبة، حيث يقام ماراثون اليوم الوطني، بالإضافة لمزاد المرموم الثامن (B8) للإنتاج الشخصي (الفطامين) ومزاد المجموعة العلمية المتقدمة.

ويعتبر مهرجان سمو ولي العهد من أهم المحطات الرئيسة في موسم السباقات، وأول ملتقى لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وثاني ملتقى لهجن أبناء القبائل في الموسم الحالي، ما يساهم في تطور المستوى ورفع الجاهزية للمهرجانات الختامية.

وأكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن الجاهزية التامة لاستقبال المشاركين والزوار، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في المضامير ومرافق النادي كافة، مشدداً على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية في الدولة كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، داعياً كافة المشاركين لاستخدام التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية المقدمة من النادي.