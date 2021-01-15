شباب الأهلي والبطائح على أبواب «مربع السلة»

علي معالي (دبي)- يواجه الوصل منافسه شباب الأهلي في إياب ربع نهائي دوري رجال السلة، وفي نفس الجولة، يلعب البطائح مع الوحدة على ملعبه بالبطائح، وسيكون شعار «الفهود» و«العنابي» فيهما ضرورة تحقيق الفوز، وإلا سيودع كل منهما هذه المرحلة، خاصة أن شباب الأهلي كان قد نجح في تحقيق الفوز في جولة الذهاب بنتيجة 89- 67، وتفوق البطائح أيضاً على الوحدة في أبوظبي بنتيجة 91- 86، لتصبح موقعة اليوم لكل من الوصل والوحدة حاسمة، على أمل أن يحققا الفوز لتكون هناك مباراة ثالثة فاصلة 23 يناير الجاري لتحديد الفرق المتأهلة للمربع الذهبي.

وتدرك الفرق الأربعة، أهمية الفوز إياباً واقتناص الفرصة الأخيرة في إحياء آمالها ببلوغ نصف النهائي، بعد أن قضى نظام البطولة بأن يقام الدور ربع النهائي، بنظام «بست أوف 3» من مواجهتي ذهاب وإياب مع اللجوء إلى مباراة ثالثة وفاصلة في حال التعادل بعدد مرات الفوز

وتستكمل بقية مباريات المرحلة يومي الاثنين والثلاثاء، فيلعب النصر مع الظفرة بصالة النصر، وبني ياس مع الشارقة، وكان فريقا النصر والشارقة قد حققا الفوز في الذهاب.