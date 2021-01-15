العامري يمنح «زعبيل» لقب «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)- تختتم فعاليات مهرجان محمد بن زايد للقدرة، بإقامة السباق الرئيس لمسافة 120 كلم، بمشاركة 245 فارساً وفارسة يمثلون مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، وينطلق السباق في السادسة والنصف صباحاً في ضيافة وتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في احتفالية حُب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحت شعار «كلنا محمد بن زايد».

وأسفرت منافسات اليوم الثاني عن فوز علي العامري بلقب سباق الإسطبلات الخاصة، الذي شهد مشاركة كبيرة بلغت 161 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدول.

وقطع بطل السباق المسافة الكلية على صهوة الجواد «فاجبون دي بولسكي» لإسطبلات زعبيل بزمن وقدره 3:26:23 ساعات، وحل في المركز الثاني الفارس عبدالله علي خلفان الجهوري على صهوة «إي اف او شاكاجاداكي» لإسطبلات إنجاز. وسجل زمناً وقدره 3:27:20 ساعات، ونالت إسطبلات زعبيل أيضاً المركز الثالث عبر الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة «بالكان» بزمن وقدره 3:27:33 ساعات.

وتميز السباق بقوة المنافسة في جميع مراحله، حيث وضح حرص جميع الفرسان على بلوغ المنصة في هذه المناسبة المهمة، وحافظ بطل السباق على مسافة جيدة مع خيول المقدمة، متدرجاً في المراحل الأخيرة.

واستفاد كذلك من قوة الدفع للجواد «فاجبون دي بولسكي»، والذي تميز أيضاً بالأداء القوي للقلب خلال الفحص البيطرة، حيث كانت دائماً معدلاته ممتازة، مقارنة مع معدلات الخيول الأخرى بسبب المجهود الكبير الذي تبذله خلال المراحل.

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، وعبد الرحمن الرميثي المشرف على القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، بتتويج الأبطال الفائزين.

وخصصت جوائز مالية ضخمة لسباق الإسطبلات الخاصة بلغت 3 ملايين و850 ألف درهم، حيث نال البطل 400 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 300 ألف درهم، ونال صاحب الثالث مبلغ 250 ألف درهم، وخصصت 200 ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر، و100 ألف لأصحاب المراكز من الـ11 إلى العشرين، و50 ألفاً للمراكز من الـ21 إلى الـ30.

ويسدل السباق الرئيس اليوم الستار على فعاليات المهرجان، الذي اشتمل على سباقين الأول للسيدات، والثاني للإسطبلات الخاصة، وكلاهما كانا لمسافة 100 كلم، ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويشكل محطة مهمة لملاك الإسطبلات والمدربين والفرسان والفارسات، بعد أن رسخ مكانته ضمن أهم أجندة سباقات القدرة، وأصبح هدفاً رئيساً يطمح الجميع إلى تسجيل أسمائهم في قائمة الأبطال، خاصة أن الحدث يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، الذين عبروا عن ذلك في سعادتهم بالمشاركة، والعمل من أجل التتويج وكتابة التاريخ، ومعانقة المجد.

واكتملت الاستعدادات لتنظيم السباق الختامي، وتم تجهيز المسارات وتحديد ألوانها لتسهيل مهمة المشاركين، كما أجريت عصر أمس عمليات الفحص البيطري للخيول ووزن الفرسان للتأكد من مطابقة الشروط التي يجب توافرها للمشاركة.