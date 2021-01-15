بيترهانسل يتوج برالي دكار للمرة 14 في السعودية

فاز الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل بلقب «رالي دكار» للمرة 14 خلال مسيرته في السعودية، اليوم الجمعة، محققاً فوزه الثامن بلقب السباق في فئة السيارات.

وعزز بيترهانسل (55 عاما)، الملقب بـ«السيد دكار»، نظراً لكثرة انتصاراته في السباق، رقمه القياسي العالمي في عدد مرات الفوز بهذا الرالي.

وكان السائق الفرنسي فاز بالسباق للمرة الأولى في العام 1991 على متن دراجة نارية قبل التحول إلى فئة السيارات، بعد تحقيق خمسة ألقاب أخرى في الدراجات النارية.

وقال بيترهانسل، بعد الفوز «الإحساس لم يتغير.. لا توجد انتصارات سهلة على مستوى رالي دكار».

وتوج الأرجنتيني كيفن بنابيدس سائق "هوندا" بلقب الدراجات النارية في نهاية المرحلة 12 والأخيرة في مدينة جدة الساحلية اليوم الجمعة.

وكان السباق الشهير انطلق في 1978 بين العاصمة الفرنسية باريس ودكار عاصمة السنغال، لكنه خرج من القارة السمراء لأسباب أمنية في العام 2009. ويقام السباق حاليا في السعودية بعد إقامته في أميركا الجنوبية.

ونسخة العام الحالي من السباق هي النسخة رقم 43.

وفي اليوم الأخير من السباق، أعلن منظمو السباق وفاة متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيير شيربان (52 عاما) بعد خمسة أيام من تعرضه لحادث في المرحلة السابعة.

وشيربان هو أول ضحية لسباق العام الحالي، بينما قتل متسابقان للدراجات النارية في السباق في العام الماضي.