الدور الثاني لدوري الخليج العربي ينطلق 29 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق الدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم يوم 29 يناير الجاري، بإقامة 3 مباريات في بداية «الجولة 14»، حيث يلتقي حتا مع الوحدة في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويحل الظفرة ضيفاً على عجمان في التوقيت نفسه، والجزيرة مع النصر في الساعة الثامنة والربع مساءً، فيما تقام 4 مباريات يوم 30 يناير، خورفكان مع العين، وشباب الأهلي مع اتحاد كلباء في الساعة الخامسة والنصف مساءً، والشارقة مع الفجيرة، وبني ياس مع الوصل في الساعة الثامنة والربع مساءً.

فيما تقام «الجولة 15» يومي 4 و5 فبراير المقبل، يعقبها تجمع المنتخب من 6 إلى 10 من الشهر نفسه، وتتواصل منافسات الدوري، بإقامة «الجولة 16» يومي 13 و14 فبراير، ثم ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، تليه «الجولة 17» للدوري يومي 18 و19 فبراير، و«الجولة 18» يومي 25 و26 فبراير، يليها إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي.

فيما تقام «الجولة 19» للدوري يومي 5 و6 مارس، و«الجولة 20» يومي 11 و12 مارس، و«الجولة 21» يومي 15 و16 مارس، يليها توقف لتجمع المنتخب من 17 إلى 30 مارس.

ويتم الإعلان عن الجولات المتبقية بعد تحديد الاتحاد الآسيوي لجدول مباريات منافساته.

وجاء إعلان رابطة المحترفين عن مواعيد الدور الثاني للدوري، بعد الاجتماع التنسيقي مع القنوات المالكة للحقوق، والتي طلبت بتثبيت التوقيت الأول والثاني على مدار جميع الجولات، بحيث تقام المباريات الأولى في الساعة الخامسة والنصف مساءً حتى «الجولة 19»، على أن تكون «الجولتان 20 و21» في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، فيما تقام المباريات المسائية في الساعة الثامنة والربع مساءً.

والكشف عن مواعيد المباريات من «الجولة 14»، إلى «الجولة 21» فقط، بسبب عدم وضوح الرؤية في نظام ومواعيد دوري أبطال آسيا بعد تأجيلها من يناير إلى أبريل المقبل.