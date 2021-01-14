فابينيو: صلاح «روح مرحة»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكد البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح زميله في الفريق سعيد جداً مع «الريدز»، رغم الشائعات الكثيرة التي ترددت بشأن مستقبله، واحتمالات رحيله إلى إسبانيا، وتحديداً إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وقال في حديث لشبكة «إسبن برازيل»: هذه التكهنات طبيعية وعادية بالنسبة لنجم بحجم صلاح، ومن الطبيعي أن يكون مطلوباً في أكثر من نادٍ أوروبي كبير.

وأضاف: النجوم الكبار تتكاثر بشأنهم الشائعات والتكهنات، وصلاح يلعب في ليفربول أحد أفضل أندية العالم، ولهذا يتردد اسمه في أندية بدوريات أخرى مختلفة، وأياً كان الأمر، فإنني أراه سعيداً هنا وراضياً عن أدائه هذا الموسم، ويريد أن يكون الأفضل دائماً، ويرغب في مساعدة الفريق، وبذل أقصى جهده، من أجل تحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب.

وقال فابينيو: «مو» ودود جداً، ويتحدث إلى جميع زملائه بانفتاح ويتمتع بروح مرحة، وكثيراً ما يلقي عليهم «النكات»!