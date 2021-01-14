«سامو أكسمنسور» يبحث عن كأس الوثبة بالعين

الاتحاد (العين)

يستضيف مضمار العين للفروسية والجولف، في الساعة الخامسة مساء اليوم، حفل سباقه الخامس هذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثالث للخيول المهجنة.

ويتنافس «شارخ» و«سامو أكسمنسور» و«دليل دوكارير»، في الشوط الأول لمسافة 1800 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

ويسعى «ضرغام عذبة» للفوز بلقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على لقب عود التوبة «مبتدئة»، وينافس أيضاً «دستور»، و«اليا دو سينت».

ويتنافس 15 خيلاً في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب جبل حفيت، ومن ضمن الخيول المنافسة «فيث اند فورتشيون»، و«لاهموم»، و«سبرنج جيك».

ويستعد «الأحقف» بقيادة تاج أوشي لاصطياد لقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب البصرة «مبتدئة»، ومن ضمن الخيول المنافسة «رحماني»، و«محبوب الريف».

ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر على لقب شعبية الروضة 15 خيلاً، يبرز منها «عارف»، وينافسه «المبهر» و«رامز».

ويتقدم «شيرين الوثبة» و«الأزلي»، و«نبع العز»، الخيول المرشحة في الشوط السادس المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1000 متر «تكافؤ»، على لقب سباق فلج هزاع بمشاركة 15 خيلاً.

وتتنافس 15 خيلاً من خيول الإنتاج المحلي في ختام الأمسية بسباق لمسافة 1000 متر، على لقب سيح بن عمار، ومن ضمن الخيول المرشحة للفوز «أف هجيج» و«نزعة»، و«أف ميقات».