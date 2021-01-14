حتا والعين.. «التمسك بالأمل»

حتا (الاتحاد)

يلتقي حتا والعين في مباراة «التمسك بالأمل»، حيث يبحث «الإعصار» عن الهروب من مناطق الخطر، فيما يتطلع «الزعيم» إلى اقتحام «المربع الذهبي» لدوري الخليج العربي على قائمة الترتيب، وتكون بداية الانطلاق للمنافسة بقوة على اللقب الذي يحمل رقمه القياسي، وما يثير الانتباه في المباراة، هو التفوق المطلق للعين الذي رجحت كفته تماماً أمام حتا في المواجهات الأربع الماضية بينهما، فيما حقق حتا فوزين فقط خلال 22 مواجهة أمام أندية أبوظبي بالدوري، مقابل تعادل «يتيم» و19 خسارة، واهتزت شباكه أمامها في 13 من آخر 15 مباراة. وتتميز مواجهات الفريقين بأنها تحمل الإثارة حتى الأمتار الأخيرة، حيث جاءت 8 من آخر 9 أهداف في الشوط الثاني.