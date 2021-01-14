عجمان والفجيرة.. «الصفقات الجديدة»

رضا سليم (دبي)

تحمل مباراة عجمان والفجيرة شعار «الصفقات الجديدة»، خاصة أن الفريقين بحثا منذ بداية «الميركاتو» الشتوي عن تجديد الدماء، بالتعاقد مع لاعبين جدد، لتعديل الأوضاع في الترتيب، خاصة «البرتقالي» الذي «صام» عن الانتصارات، وهو سر تعاقده مع مهاجمين، منهم المالي مايجا لاعبه السابق، والبرازيلي جارديل وإبراهيم خميس، وقام «الذئاب» بضم أحمد موسى من حتا، وسعود عبدالرزاق من شباب الأهلي، وكلاهما يلعب في الوسط.

وتقابل الفريقان 5 مرات في «الاحتراف»، تفوق «الذئاب» بـ3 انتصارات، مقابل فوز واحد لـ«البرتقالي»، والمواجهة اليوم رقم 27 بينهما في كل البطولات، ولدى عجمان 3 نقاط في المركز الـ13 والفجيرة 7 نقاط في الترتيب الثاني عشر.