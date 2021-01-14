النيادي يشيد بأبطال المواي تاي والكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، بالإنجازات التي حققها أبطال اللعبة منذ إشهار الاتحاد في 2017، إقليمياً وقارياً ودولياً، مما أكسب الاتحاد سمعة طيبة على كافه المستويات، بفضل الدعم الذي يجده الاتحاد من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والجهود الإدارية والفنية التي بذلت ووضعت الاتحاد بالرغم من قصر عمر تأسيسه في مقدمة الاتحادات على مستوى القارة.

وشكر النيادي الحضور المميز لحفل تكريم البطل الدولي إلياس حبيب علي، نجم المنتخب الوطني للمواي تاي والكيك بوكسينج «نمر الحلبة»، باعتباره نجم موسم 2020/‏‏2021، والذي أقيم بمسرح فندق قصر الإمارات أمس الأول، مثمناً إنجازات اللاعب المتميز التي تجاوزت حدود الوطن، ودوره التربوي الإنساني كونه نبراساً للأجيال الصاعدة في مختلف مجالات الألعاب الفردية وخاصة الفنون القتالية.

من جهته أكد عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، أن احتفالية اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي بنجمه الذهبي، تمثل رسالة وفاء لأهل العطاء وتقديراً للدور الإيجابي الذي قدمه البطل الذهبي داخل الحلبة وخارجها، والتي تمثل دروساً للأجيال الصاعدة، وثقافة جديدة وهو ما يجب أن تكون عليه الرياضة، والأبطال الذين يمثلون القدوة الحسنة التي تقتدي بها الأجيال الواعدة.

وبدوره توجه إلياس بالشكر إلى اتحاد اللعبة على جهوده، التي وصلت باللعبة إلى آفاق مضيئة لم تصلها اتحادات عريقة، مما يتطلب مضاعفة الجهد والتضحية من أجل رفع علم الإمارات عالياً في مختلف المحافل الرياضية.