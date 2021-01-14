«فزاع للصيد بالصقور» تتوج الفائزين

دبي (الاتحاد)

قامت اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى خلال الأسبوع الأول من أشواط «الشيوخ» و«العامة» و«الملاك».

وشهد تتويج الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي للمركز، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين بالمركز.

ويحصل الفائزون على الجوائز المالية الضخمة التي خصصتها اللجنة المنظمة، لبطولتي فزاع للصيد بالصقور، وفخر الأجيال التي تقام الشهر المقبل، بمجموع 47 مليون درهم للبطولتين.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة، بإقامة أشواط الناشئين، لتتوج مسك الختام لإحدى أقوى النسخ في تاريخ بطولات فزاع للصيد بالصقور التلواح.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن ارتفاع المستويات يؤكد تطور وزخم المشاركة الواسعة في البطولة من أفضل الصقارين الذين قدموا من مختلف مناطق الدولة بهدف التنافس بأقوى الصقور للصعود على منصة التتويج، كما تتميز النسخة الحالية بظهور وجوه جديدة لصقارين اكتسبوا الخبرات من النسخ الماضية، وأصبحوا أكثر جاهزية للتنافس، مع حرص اللجنة المنظمة على تحفيزهم من خلال إقامة أشواط «الملاك» بشكل أكبر إلى جانب أشواط الشيوخ والعامة، كما يتم تخصيص فئة للمحلي والناشئين، لتكون البطولة شاملة للجميع، وتؤكد استراتيجية المركز في تعزيز ونشر هذا الموروث الشعبي.