نجم التنس البريطاني آندي موراي مصاب بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، أن النجم البريطاني أندي موراي، المصنف الأول عالميا سابقا، خضع لاختبار للاشف عن فيروس كورونا المستجد وجاءت نتيجته إيجابية.

كانت وكالة (برس أسوشيشن) للأنباء البريطانية، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد كشفتا في وقت سابق عن إصابة موراي بالفيروس.

وباتت مشاركة موراي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر المقبل محل شك.

وحصل موراي (33 عاما)، الذي يخضع للعزل، وهو في صحة جيدة، على بطاقة دعوة للمشاركة في الأدوار الرئيسية في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام في ملبورن. وذكرت التقارير أنه ما زال يأمل في المشاركة بالبطولة.

لكن مشاركته قد تكون صعبة مع حاجة اللاعبين إلى التوجه لأستراليا في غضون 36 ساعة اعتبارا من اليوم الخميس والعزل الإجباري 14 يوما.

ويخوض اللاعبون، الذين سيسمح لهم بقضاء خمس ساعات خارج غرفهم في الفندق أثناء العزل من أجل المران، بطولات إعدادية في «ملبورن بارك» اعتبارا من 31 يناير الجاري قبل انطلاق أستراليا المفتوحة في الثامن من فبراير.

ويحتل موراي حاليا المركز 123 في التصنيف العالمي.

وانسحب موراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، من بطولة «ديلراي بيتش» المفتوحة في فلوريدا في وقت سابق من الشهر الحالي لتقليل مخاطر إصابته بكوفيد-19.

وخضع اللاعب البريطاني لجراحة في الفخذ في بداية 2019 لكنه عاد للمنافسات، وفاز ببطولة أنتويرب بعد تسعة أشهر لاحقة.