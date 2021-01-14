خورفكان ينهي عقود 4 لاعبين

فيصل النقبي (خورفكان) - أنهى خورفكان عقود 4 لاعبين، بـ «التراضي»، ووقع النادي معهم تسوية، من أجل الرحيل عن «النسور»، وهم خالد حسين غلوم، وعلي غلوم، ودرويش محمد، والبرازيلي ريكاردينهو الذي تم الاستغناء عنه وتسجيل مواطنه باولينيو بدلاً عنه، وتوجهت شركة كرة القدم بالشكر إلى «الرباعي» على الفترة التي قضوها مع النادي، وتمنت لهم التوفيق في مشوارهم المقبل.



