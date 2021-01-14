«الفرسان» و«العميد».. «ديربي ساخن» في «طقس بارد»!

منير رحومة (دبي) - تفتتح الجولة الأخيرة من الدور الأول، لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بأربع مباريات غداً «الجمعة»، يتصدرها «الديربي» الأقدم في دبي، بين شباب الأهلي والنصر، حيث تتجدد الذكريات واللقاءات الحماسية، في مواجهة ساخنة تتغلب على أجواء الطقس البارد، بفضل قوة الرهان، وأهمية الفوز معنوياً وحسابياً في مشوار البطولة.

ويطمح «العميد» صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب، إلى العودة بالنقاط الثلاث، ومواصلة تشديد اللحاق على المتصدر، بينما يعتمد «الفرسان» على تطور مستوى نجوم الفريق، لإنهاء المسيرة السلبية التي تستمر للجولة الخامسة على التوالي، من دون أي انتصار.

والقمة الثانية تقام في «الإمارة الباسمة»، حيث يغازل لقب «بطل الشتاء» فريق الشارقة للمرة الثانية، بعد أن حصد لقبه الأول، خلال عهد الاحتراف، موسم 2018- 2019.

والفرصة سانحة لـ «الملك» في «الديربي» الذي يجمعه مع اتحاد كلباء بفرصتين، سواء بالفوز أو بالتعادل، ويشهد «الديربي» غياب اثنين من أهم أصحاب التمريرات الذهبية للشارقة، وهما البرازيلي كايو لوكاس وخالد الظنحاني للإصابة، ولكل منهما 3 تمريرات حاسمة، فيما يلعب لوان بيريرا ومعه إيجور كورونادو وماجد سرور، وفي المقابل يقود «النمور» اللاعب السويسري ديفيد مارياني صاحب التمريرات الأربع الحاسمة ومعه جونيور فيرنانديس وكارفالهو، لم يخسر اتحاد كلباء في آخر 8 جولات.