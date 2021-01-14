«الملك».. شهية مفتوحة لحصد «الألقاب الفردية»

علي معالي (دبي) - فتح تتويج الشارقة بـ5 ذهبيات في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكوندو، وتكريم الفريق من قبل علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، شهية «الملك» لحصد الألقاب في الألعاب الفردية.

ووصف المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، الإنجاز بأنه بداية جيدة للموسم، وقال: البطولة الأولى أثبتت أن ترتيب الأوراق داخل النادي خلال «جائحة كورونا» يمضي على الطريق الصحيح، وأدت التدريبات إلى الظهور بمستوى متميز، بجانب الدعم الكبير من رئيس مجلس إدارة النادي، والذي مثل دافعاً لبدء الموسم بـ5 ذهبيات، ونجح المدرب عبدالله حاتم، وجهازه المعاون، في تنفيذ البرنامج.

وأضاف: «تايكوندو الملك» يسيطر على الألقاب المحلية منذ 4 أعوام، وطموحاتنا كبيرة خلال الفترة المقبلة، ولابد من الإشادة بمستوى اللاعبين، الذين لم يتنازلوا عن «الرقم1»، رغم أننا لعبنا بعدد أقل، والبطولة قوية فنياً لمشاركة جنسيات مختلفة.

وقال: أعددنا الخطط لكل الألعاب الفردية، حتى يعود الشارقة بقوة، وتنطلق المبارزة في نهاية يناير الجاري، ويبدأ المصري علاء الدين أبو القاسم خطوته الأولى مع «الملك»، وننتظر المركز الأول، لأننا نستضيف البطولة بصالة النادي، وأبو القاسم صاحب فضية «لندن 2012».

وأضاف: الكاراتيه يدخل بطولات الموسم بقوة في الكاتا والكوميتيه، والنادي كان معروفاً بـ «الكاتا»، والوضع مختلف هذا الموسم.

وقال سليمان الهاجري: نجد الدعم من مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال، ونملك قاعدة متميزة من اللاعبين في الألعاب الفردية، وبالتالي فإن طموحاتنا كبيرة للفوز بالألقاب كافة.