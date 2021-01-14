أبوظبي تستضيف الأسبوع الثالث لدوري قفز الحواجز

تنطلق صباح غدٍ «الجمعة»، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز في نسخته التاسعة، بإشراف اتحاد الفروسية، ورعاية لونجين، ودعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وهي أولى المنافسات التي تقام على الميدان الرملي بنادي الفروسية، في العاصمة أبوظبي، ضمن الدوري خلال الموسم الحالي، وتتألف المنافسات من 10 أشواط، وتجري تحت إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة «كوفيد ـ 19»، على مدى يومين، في فترتين صباحية ومسائية.

ويبلغ مجموع جوائز أشواطها 180 ألف درهم، ويتنافس عليها فرسان وفارسات من أندية ومراكز الفروسية بالدولة، وخصصت جوائز خاصة لفرسان الإمارات الفائزين بالمراكز الستة الأولى في الشوط الثالث، والخاص بالمستوى الأول والشباب، وصمم مساره بحواجز يبلغ ارتفاعها 135 سم، وفي الشوط الثامن غداً، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 140 سم.