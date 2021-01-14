«أبيض الشباب» يختتم التجمع الداخلي

دبي (الاتحاد)

‬اختتم ‬منتخب ‬الشباب ‬تحت ‬20 ‬عاماً، ‬تجمعه ‬الداخلي ‬في دبي ضمن ‬برنامج ‬تحضيراته ‬للاستحقاقات المقبلة، وأدى تدريباته تحت قيادة المدرب سليم عبدالرحمن المكلف من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بالإشراف على المنتخب خلال الفترة الحالية، بمشاركة 26 لاعباً هم: حمد عبدالله «الفجيرة» مبارك طارق، علي إبراهيم، شهاب أحمد «الوصل»، عبدالله محمد، نواف سالم، زايد سلطان، عبدالله أبوبكر، هزاع سبيت خاطر، أحمد فوزي، محمد عبدالله «الجزيرة»، عبدالرحمن عادل، بدر ناصر، سلطان علي، عبدالعزيز محمد، محمد خميس، محمد عيسى، حمدان حميد «شباب الأهلي»، محمد عبدالرحمن «النصر»، محمد مسري، راشد عبدالله، خالد ناصر، عبدالله حمد، منصور المنهالي، أحمد محمود، محمد علي هلال «عجمان».