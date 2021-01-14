ريم جمال بطلة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» للبولينج

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس منافسات النسخة الثانية من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبولينج للسيدات، بمركز خليفة الدولي في مدينة زايد الرياضية، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، بمشاركة 34 سيدة، حيث احتلت ريم جمال المركز الأول برصيد 381 نقطة، وجاءت شيماء الكعبي ثانياً بـ 369 نقطة، وعفراء الهاجري ثالثاً «356 نقطة»، كما رصدت الأكاديمية جوائز مالية للاعبات الفائزات بالمراكز المتقدمة بواقع 1500 درهم للأولى، و1000 درهم لصاحبة المركز الثاني، و500 درهم لصاحبة المركز الثالث، فضلاً عن الكؤوس والميداليات، وشملت البطولة كل شرائح الفتيات والسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار، والتي تشكل حافزاً كبيراً لاستنهاض طاقات السيدات الرياضية على الإبداع في اللعبة، وهو الأمر الذي يدفع المرأة لاحتلال مكانتها البارزة في المحافل كافة.