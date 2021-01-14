20 فريقاً عالمياً في «طواف الإمارات» للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، مشاركة 20 فريقاً عالمياً في منافسات النسخة الثالثة، من طواف الإمارات، الذي يعد السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ويقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في افتتاحية سباقات موسم 2021 الذي تنطلق مراحله من 21 إلى 27 فبراير المقبل، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتأكدت مشاركة البسين فينيكس البلجيكي الأعلى تصنيفاً بين الفرق في الموسم الماضي، في الحدث العالمي المرتقب، جنباً إلى جنب مع سيتروين الفرنسي، وأستانا بريمير تيك الكازاخي، وفيكتوريوس البحريني، وبورا هانزجروهي الألماني، وكوفيديس الفرنسي، ديكوينك كويك ستيب البلجيكي، أي إف إديوكيشن - نيبو الأميركي، جروباما - إف دي جي الفرنسي، إنيوس جرانديريس البريطاني، إنترمارشي - أريد - جوبيرت ماتريوكس البلجيكي، ستارت أب نيشن الإسرائيلي، جامبو فيزما الهولندي، لوتو سودال البلجيكي، موفي ستار الإسباني، بايك اكسشينج الأسترالي، دي إس إم الألماني، كوبيكا أسوس الجنوب أفريقي، تريك سيجافريدو الأميركي، والإمارات الإماراتي.

وأعلنت الفرق العالمية التحدي في طواف الإمارات، عبر 7 مراحل غنية بالمناظر الطبيعية في مختلف إمارات الدولة، تنطلق في العاصمة أبوظبي، وتنتهي فيها، بمشاركة أسماء عالمية لامعة في رياضة الدراجات الهوائية، وبمتابعة الملايين من محبي هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم.

ويشارك في النسخة الثالثة من طواف الإمارات السلوفيني بريموز روجليتش دراج فريق جامبو فيزما، وبطل النسخة الأولى من الطواف، والبريطاني آدم يتس دراج فريق إينوس جرانديريس بطل النسخة الثانية.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة منافسة كبيرة على القميص الأحمر «الترتيب العام»، ما بين البريطاني آدم يتس الفائز بالنسخة الماضية من الطواف، وتاديج بوجاتشر الفائز بطواف فرنسا للدراجات 2020.

ورغم تنوع مراحل طواف الإمارات، ما بين مسطحة وجبلية، فإن الفرصة كبيرة ومثالية لمتسابقي السبرينت، أمثال الأسترالي كاليب ايوان، والإيرلندي سام بينيت، والألماني باسكال أكرمان، والإيطالي اليا فيفياني، والبرتغالي فيرناندو جافيرا.



