100 محمل في سباق الفوز بـ «ناموس مهرجان زايد»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم اليوم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وهو السباق الأول للنادي ضمن روزنامة الموسم الجديد لعام 2021.

يشارك في المنافسات 100 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة، للفوز بجوائز مالية للمراكز الأولى تقدر بقيمة 4.2 مليون درهم.

ويتسابق المشاركون لمسافة 22 ميلاً بحرياً انطلاقاً من أعالي جزيرة النوف، وصولاً لمقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة.

ويأتي السباق ضمن مشاركة النادي في مهرجان الشيخ زايد، حيث يتواجد في الحدث بقرية تراثية، بالإضافة لتنظيم عدد من السباقات البحرية التراثية.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعاية سموه الكريمة للسباق، مؤكداً أن هذه الرعاية تضاعف من قيمة الحدث وكافة الأحداث التي تقام تحت رعاية سموه.

وقال: النادي دائم الحرص على المشاركة والتواجد بقوة في كافة الأحداث والفعاليات المجتمعية، للقيام بدروه تجاه المجتمع، وتعزيز ونشر التراث البحري في نفوس الشباب وتوسيع قاعدة الممارسين له.



