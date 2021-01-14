دوري «أم الإمارات» للجو جيتسو ينطلق غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً «الجمعة» الجولة الأولى من دوري «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات، بمشاركة نخبة من لاعبات أندية الدولة، في مختلف الفئات والأوزان.

وتقام المنافسات بالصالة الرياضية في نادي النصر بدبي، والتي أكملت ترتيباتها اللازمة لتجهيز الأبسطة، ومداخل اللاعبات، ومسارات الخروج، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد في اتحاد الجو جيتسو.

ومن المنتظر أن يكون دوري «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات أول بطولة في الموسم الجديد 2021، وتتنافس فيه اللاعبات المشاركات في ثلاث فئات هي فئة الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والعمومي فوق 18 عاماً، خلال الفعاليات التي تشهد مشاركة 156 لاعبة من 10 أندية وأكاديميات على مستوى الدولة.

وأكدت سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن الاتحاد وبدعم متواصل من القيادة الحكيمة، وانطلاقاً من إيمانه بدور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، حريص على توفير كل المقومات التي تكفل لها التفوق في ميدان الجو جيتسو.

وأوضحت أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، يكمن في تطوير مجموعة من اللاعبات القادرات على تمثيل الإمارات بأفضل صورة، والوقوف على منصات التتويج الدولية، وأن تصبحن قدوة للأجيال الجديدة التي تتطلع إلى احتراف هذه الرياضة الرائعة ومواصلة مشوار التألق وتحقيق الأمجاد.

من جهته، قال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، إن دوري «أم الإمارات» للجو جيتسو بنظامه الجديد، يمثل فرصة مثالية للوقوف على المستوى الفني للاعبات، وتقييم أدائهن واستعداداتهن، لما هو مقبل من منافسات محلية وقارية.

وأضاف أن البطولة التي تقام بنظام الدوري، تتيح الفرصة أمام المزيد من السيدات اللاتي ينتسبن إلى الأندية والأكاديميات المختلفة، للمشاركة والاحتكاك مع لاعبات أكثر خبرة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المستوى الفني للبطولة المحلية الغالية على نفوس كل الإماراتيين.



