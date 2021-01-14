شيرينا تهدي «المغاوير» لقب «سيدات» القدرة

محمد حسن (أبوظبي)

أهدت الفارسة شيرينا أحمد الفلاسي على صهوة الجواد «سيرافينو» إسطبلات «المغاوير»، العائدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان محمد بن زايد للقدرة، والذي أقيم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة للوثبة في احتفالية حب وتقدير كبرى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجاءت افتتاحية المهرجان مبهرة ومثيرة من خلال المشاركة المتميزة للفارسات في السباق والاهتمام الكبير من الوسط الرياضي للفروسية بشكل عام، وسباقات القدرة على وجه الخصوص.

ويقام المهرجان بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويرسخ المهرجان الدعم اللا محدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للفروسية، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

وحظي السباق بمشاركة قياسية بلغت 121 فارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، وقطعت البطلة المسافة الكلية في زمن وقدره (3:22:06) ساعة، وبمعدل سرعة (29.68) كلم في الساعة.

وحلت زميلتها في الإسطبل الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة الجواد «باراكا أليجيدو» في المركز الثاني، مسجلة زمناً وقدره (3:22:29) ساعة، وبمعدل سرعة بلغ (29.63) كلم في الساعة.

فيما جاءت في المركز الثالث الفارسة وعد نديم على صهوة الجواد «سراب»، لإسطبلات الوثبة، مسجلة زمناً وقدره (3:22:35) ساعة، وبمعدل سرعة بلغ (29.61) كلم في الساعة.

وجاء فوز الفارسة، التي احتلت المركز الـ20 في المرحلة الأولى ثم المركز السادس في المرحلة الثانية والمركز الثاني في المرحلة الثالثة، بأسلوب اتبعت فيه إبقاء سرعة الجواد على وتيرة واحدة، والتي بلغت 28 كلم في الساعة.

وعقب ختام السباق قام مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، بتتويج الأبطال الفائزين.

وينطلق في السادسة والنصف صباح اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، في ثاني سباقات مهرجان محمد بن زايد للقدرة، بمشاركة أبرز الفرسان والفارسات يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.