المري وجوهر في «عمومية» بناء الأجسام «العربي»

دبي (الإمارات)

يشارك وفد رسمي من اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، خلال الأسبوع المقبل بمدينة الإسكندرية، ويضم محمد عبدالرحيم المري

الأمين العام، وأحمد جوهر عضو مجلس الإدارة، ويتضمن الاجتماع المؤتمر الانتخابي العربي، إضافة إلى مراجعة اللوائح العامة للاتحاد، وتحديد مكان وتوقيت البطولات المقبلة.

وأكد محمد المري أن وفد الإمارات يبحث خلال «العمومية» عدداً من الأفكار التي تهدف إلى تطور اللعبة، وأبرزها العمل على دعم ممثلي الاتحادات العربية التي تشارك في انتخابات الاتحاد الدولي، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الاتحادات الشقيقة.

وقال حمد جوهر إنه سيتم عرض تجربة الاتحاد في التعامل مع «جائحة كورونا»، والحد من آثارها السلبية.