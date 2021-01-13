مانشستر سيتي يهزم برايتون ويقلص الفارق مع متصدر الدوري الإنجليزي

قلص مانشستر سيتي، الأربعاء، الفارق مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى أربع نقاط بعد أن فاز على نادي برايتون.

وسجل فيل فودين هدف الفوز 1 - صفر في المباراة التي تدخل ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.

وكانت لمسة فودين الحاسمة قبل نهاية الشوط الأول في استاد الاتحاد كافية لتحقيق سيتي الانتصار الرابع على التوالي في الدوري.

وأُتيحت أمام سيتي بعض الفرص لتعزيز تقدمه، لكن الحارس روبرت سانشيز وإطار المرمى أنقذا برايتون.

وتقدم سيتي للمربع الذهبي، ولديه 32 نقطة من 16 مباراة، بفارق أربع نقاط خلف جاره المتصدر مانشستر يونايتد، ونقطة خلف حامل اللقب ليفربول، وتتبقى مباراة لفريق المدرب بيب جوارديولا.