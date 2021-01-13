سابالينكا تسطع في سماء أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تُوجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقب بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات، فئة «500» نقطة، والتي اختتمت أمس، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بعد ثمانية أيام من المنافسات المحتدمة التي شهدتها مختلف أدوار البطولة، والتي أقيمت تحت إشراف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مبادلة ومدينة زايد الرياضية وهيلث بوينت، وبمجموع جوائز 565.530 ألف دولار.

وواصلت سابالينكا التي أصبحت في المركز السابع في التصنيف العالمي الجديد عروضها القوية، بتحقيقها الفوز الخامس عشر على التوالي، والبطولة الثالثة لها على التوالي، والتاسعة في مسيرتها الاحترافية، حيث فازت في النهائي على الروسية كوديرميتوفا 6-2 و6-2، لتحصد جائزة مالية قيمتها أكثر من 68 ألف دولار و470 نقطة، فيما نالت كوديرميتوفا أكثر من 50 ألف دولار.

وعبّرت سابالينكا عن سعادتها وفخرها بتحقيق لقب البطولة الأولى خلال العام الحالي، وتطور مستواها الفني خلال مباريات البطولة، مؤكدة صعوبة الفترة السابقة التي كانت تتدرب فيها في أماكن مغلقة، إلا أن التركيز منذ المباراة الأولى وصولاً إلى النهائي هو أحد أهم أسباب التتويج باللقب.

وقالت: تفوقت على كوديرميتوفا بفضل الإرسال القوي والساحق في أغلب الأحيان، ما أفقدها التركيز، لتتوالى النقاط لمصلحتي، وتحقيق الفوز في النهائي.

وأشارت سابالينكا إلى أن هناك فترة استراحة قصيرة بالنسبة لها، قبل البدء بالاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وعليها أن تطور من مستواها الفني في بعض النقاط الفنية، لكسب المزيد من المباريات، وتحقيق ألقاب أخرى.

وكذلك عبّرت كوديرميتوفا عن سعادتها، على الرغم من الخسارة بالوصول إلى أول نهائي لها في مسيرتها الاحترافية، واحتلالها المركز الثاني في أول بطولة محترفة للتنس في العام الجديد 2021.

وقالت وصيفة بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات: مع المرور بالدورين الأول والثاني من البطولة، بدأت أشعر بالتأقلم خلال المباريات، وفي النهائي أعترف أن المباراة كانت صعبة للغاية، حيث لم تمنحني البيلاروسية سابالينكا الفرصة لفرض إيقاعي خلال المواجهة، لكنني بجميع الأحوال أشعر الآن أنني أكثر جاهزية لبطولة أستراليا المفتوحة المقبلة.

وفي منافسات الزوجي تُوجت اليابانيتان شوكو أوياما واينا شيبيهارا بمنافسات الزوجي، بعد الفوز في النهائي على الأميركية كارتر والبرازيلية ستيفاني 7-6 و6 -4، ليحصد الثنائي الياباني جائزة أكثر من 7 آلاف دولار و470 نقطة، وليسدل بعد ذلك الستار على النسخة الأولى من البطولة.