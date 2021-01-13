7 فرق تشارك في كأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت (الاتحاد)

أوقعت قرعة اليوم الافتتاحي لكأس سلطان بن زايد للبولو، فريق أنكورا في مواجهة نظيره ساريسا-مو، فيما يحتضن ملعب سلطان بن زايد المواجهة التي تجمع بين فريقي غنتوت «أ» وغنتوت «ب»، ويختتم اليوم الأول بمباراة بين فريقي أبوظبي وبن دراي.

وتقام البطولة التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه من 19 يناير الجاري إلى الأول من فبراير المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو، بمشاركة 7 فرق، وتصنف من 4 إلى 6 هانديكاب.

وحضر القرعة بمقر النادي زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وناصر الشامسي قائد فريق غنتوت للبولو، وممثلو الأندية المشاركة بالبطولة.