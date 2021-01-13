الجودو يستأنف نشاطه بدوري الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

يستأنف اتحاد المصارعة والجودو مسابقات الموسم، بإقامة دوري أبطال الإمارات للجودو لفئة الشباب 22 يناير الحالي، بصالة اتحاد كلباء، ويأتي ذلك استمراراً لتدوير استضافة بطولات الاتحاد بين الأندية، حيث سبق أن استضاف خورفكان بطولة اليوم الوطني الذي دشنت موسم الجودو.

وحددت اللائحة الفنية للمسابقة فئات الشباب تحت 18 و19 و20 سنة، من مواليد 2001، 2002، 2003، وتشمل أوزان تحت 55، 60، 66، 73 كجم، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، مع التأكيد على تقيد الأندية بأعمار اللاعبين المحددة لكل فئة، ما يوفر فرصة التكافؤ بين الصاعدين.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعلى جميع الأندية التأكد من إجراء فحص كورونا، للاعبين والإداريين والحكام والأجهزة الإدارية والعاملين، والتأكد من سلبية النتيجة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وشكر الدرعي أسرة اتحاد كلباء على استضافة هذه الجولة، مثمناً تعاون الأندية، متمنياً أن تخرج المسابقة كما خطط لها، وأن تقدم مواهب جديدة تشكل دعماً للمنتخبات الوطنية.