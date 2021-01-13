«مهيب» ينافس خيول جودلفين في «الجنيز الإماراتي»

دبي (الاتحاد)

يتصدر حفل مضمار ميدان مساء اليوم السباق التحضيري للألفي جنيز الإماراتي لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات، والذي تشارك فيه 11 خيلاً بينها 3 خيول لجودلفين أبرزها «ريبل رومانس». ولم يهزم ابن «دباوي» في سباقين على المضمار الرملي حين كان ناشئاً في سن السنتين.

ويدفع مدرب جودلفين سعيد بن سرور بكل من «لاين أوف أتاك»، و«ريتش ووتر» بقيادة هاري بنتلي الفائز بسباق مبتدئة من ثلاث مشاركات.

وينافس على اللقب «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الفائز الرائع في مشاركته الوحيدة بمضمار جبل علي لمسافة 1200 متر.

ويعد المهر «زو ستورم» إلى جانب «جراند دبي» أكبر المتحدين، الذي حقق ثلاثية في ميدان يوم الخميس الماضي، وقام الفارس الرئيس كونور بيسلي باختيار «زو ستورم».

وفي سباق دبي تروفي لمسافة 1200 متر، تجتمع 10 خيول يتصدرها «فيرست سمايل»، الفائز 3 مرات في بريطانيا، و«فيرست بروفت»، و«تهديد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويتألف الحفل من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وبمجموع جوائز تفوق 800 ألف درهم برعاية موانئ دبي العالمية.