مهرجان القدرة ينطلق بشعار «كلنا محمد بن زايد»

محمد حسن (أبوظبي)

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية لـ«مهرجان محمد بن زايد للقدرة»، الذي تنظمه وتستضيفه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة على مدى ثلاثة أيام، في احتفالية حب وتقدير كبرى إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحت شعار «كلنا محمد بن زايد»، ويتضمن المهرجان ثلاثة سباقات، الأول للسيدات ويقام اليوم، والثاني للإسطبلات الخاصة، وتجرى فعالياته غداً، والثالث الرئيس، ويقام يوم بعد غدٍ.

ويجسد المهرجان الدعم اللامحدود، الذي تقدمه القيادة الرشيدة للفروسية بصورة عامة، وسباقات القدرة بصورة خاصة، والذي عزز المكانة العالمية الرفيعة التي وصلتها هذه الرياضة.

ويقام المهرجان بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، استكمالاً لقيم ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم هذه الرياضة العريقة، ورسخ مكانتها في قلوب أبناء الإمارات.

ويأتي المهرجان الذي حقق نجاحاً مميزاً في نسخته الأولى، في افتتاح روزنامة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لهذا الموسم، وسط ترقب كبير من جميع الإسطبلات والفارسات والفرسان للمنافسة على ألقابه الرفيعة والتواجد على منصة التتويج، لحفر أسمائهم في لوحة الشرف والأبطال.

وتشارك في سباق السيدات 121 فارسة لمسافة 100 كلم، وهو السباق الأول للسيدات ضمن روزنامة هذا الموسم.

أجريت أمس عمليات الفحص البيطري للخيول ووزن الفارسات للتأكد من مطابقة الشروط التي يجب توافرها للمشاركة، وقد وضعت اللجنة المنظمة، أيضاً عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفارسات والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام أمام البوابة البيطرية، ومنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، وعرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق.

وخصصت اللجنة المنظمة الكؤوس للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في سباقات المهرجان الثلاثة، وينال البطل كأساً ذهبية، ويحصل صاحب المركز الثاني على كأس فضية، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على كأس برونزية.

من جهته، أشاد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالحماس الكبير في الإقبال على المشاركة في المهرجان، وحرص الإسطبلات على الدفع بنخبة الفرسان وأقوى الخيول، والذي ظهر خلال قوائم التسجيل في السباقات الثلاثة، وهذا يؤكد حرص الجميع على التفاعل مع الحدث والإسهام في إنجاحه.

مسلم العامري

وقال: «في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كوفيد-19»، ومن أجل الحفاظ على سلامة الجميع وفق التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة وهو هدف أساسي ومهم في الجانب التنظيمي للحدث، فقد تم وضع عدد من الشروط للدخول للقرية تتضمن ضرورة إبراز نتيجة فحص «PCR» -«كوفيد-19»، سلبية، على أن لا تتجاوز 48 ساعة، وإبراز بطاقة الهوية، وارتداء كمامة الوجه، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وسيتم وضع ربطة يد بعد التأكد من الشروط».

وأضاف: «الالتزام بهذه الاشتراطات أمر ضروري، وسيتم تطبيقها بشكل كامل على جميع الموجودين والمشاركين في السباقات، وكلنا ثقة في تعاون الجميع بشكل إيجابي، من خلال التقيد بالتباعد الجسدي، خلال فعاليات السباقات».

529

تم تسجيل 529 فارساًً وفارسة في سباقات المهرجان الثلاثة، بواقع 121 فارسة في سباق السيدات و170 فارساًً وفارسة في سباق الإسطبلات الخاصة، و245 فارساًً وفارسة في السباق الرئيس.

الريسي: أكبر إضافة لفروسية الإمارات

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقدرة، يشكل أكبر إضافة لفروسية الإمارات، ولسباقات القدرة على وجه الخصوص، بقيمته السامية، ومعانيه العميقة التي يحملها، فهو حدث تعبر من خلاله أسرة الفروسية والقدرة، عن مشاعر الحب والتقدير والاحترام التي تحملها قلوب الجميع لسموه، الذي يعمل من أجل أن تكون الإمارات في المقدمة دائماً، بجودة الحياة والاستثمار في أبنائها.

وقال: «المهرجان هو مناسبة رفيعة تحمل كل المعاني النبيلة، ويُعد تحدياً للجميع بأن يقدموا أفضل ما لديهم في المجالات كافة، من أجل إخراج الحدث في أبهى صورة، خاصة أنه هذا العام يفتتح موسم الفعاليات والسباقات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة».

أحمد ناصر الريسي

وأشاد الريسي بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لفروسية الإمارات والقدرة والمهرجان، موضحاً أن مبادرات سموه دائماً باهرة، وتعزز تطوير الرياضات المختلفة للفروسية لتكون في المقدمة على الخريطة العالمية.

وأضاف: «إطلاق المهرجان الموسم الماضي بسباقاته الثلاثة، أشاع الفرحة في نفوس الفارسات والفرسان والملاك والمدربين، وكل العاملين في رياضة القدرة؛ وحرص الجميع على تقديم كل جهد من أجل الإسهام في إنجاحه، ليتحول الحدث إلى كرنفالات مليئة بالسعادة، وسباق نحو نيل شرف التتويج باللقب.

الحضرمي: الدعم الفني وفق أعلى معايير الجودة

رحب محمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، بالمشاركين في مهرجان محمد بن زايد، مشيراً إلى جاهزية القرية لاستضافة السباقات الثلاثة، وكذلك السباقات الأخرى التي ضمن روزنامة الموسم.

وقال: «اكتملت الترتيبات كافة منذ وقت مبكر لاستضافة الحدث، والذي يمثل فاتحة تحديات الموسم، ما يعطي زخماً كبيراً بأن تبدأ القرية فعاليات بهذا المهرجان الفريد، حيث تم تسخّير كل الإمكانات، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي للمشاركين، وفق أعلى معايير الجودة في التنظيم والاستضافة».

وأضاف: «لقد سعدنا بأن يكون المهرجان بداية لفعاليات القرية في الموسم الجديد، فهو حدث كبير، وجاءت استعداداتنا مبكرة ووفق برنامج نفذ بدقة، وقد وجدنا تجاوباً كبيراً من الجميع في جانب الدعم اللوجستي الذي تقدمه القرية للمشاركين».

سباق السيدات شهد مشاركة واسعة في النسخة الأولى (الاتحاد)

بطاقة

الحدث: النسخة الثانية من المهرجان

الموقع: قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة

السباق: السيدات

المسافة: 100 كلم

المراحل: 4

المشاركة: سباق مفتوح

الانطلاقة: 6:30 صباحاً

المراحل

الأولى: 35 كلم - «اللون الأزرق»

الثانية: 25 كلم - «اللون الأصفر»

الثالثة: 20 كلم - «اللون الأحمر»

الرابع: 20 كلم - «الأبيض»

ضوابط وشروط

6 - سنوات فما فوق الحد الأدنى لعمر الجواد

64 - نبضة في الدقيقة الحد الأعلى لنبض الجواد

50 - كجم الحد الأدنى لوزن الفارسة

14 - كلم/‏ ساعة الحد الأدنى لمعدل السرعة