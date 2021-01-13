دوري الخليج العربي: 4 مباريات في جولة ختام الدور الأول غداً

منير رحومة (دبي)

يستطلع الشارقة «حامل اللقب»، ومتصدر ترتيب دوري الخليج العربي، لقب بطل الشتاء، خلال مباراته مع اتحاد كلباء غداً، حيث يطمح في انتزاع نتيجة إيجابية، تضمن له اللقب، ومواصلة الحفاظ على انفراده بالقمة، بغض النظر عن الاحتمالات الكثيرة التي تصب لمصلحته، من أجل تزعم نصف مشوار الدوري.

ورغم أن مهمته صعبة في «ديربي» قوي يجمعه بـ «النمور»، الذي لم يخسر منذ ثماني جولات متتالية، فإن «الملك» يكفيه الفوز أو التعادل للتتويج بلقب «بطل الشتاء»، بغض النظر عن نتيجة مباراة خورفكان والجزيرة بعد غدٍ.

وتشهد مباريات الغد أيضاً بعض «الديربيات» القوية الأخرى، مثل «ديربي دبي» بين شباب الأهلي والنصر، في مواجهة مشوقة بأهداف مختلفة، يسعى من خلالها «العميد» صاحب المركز الثالث، لتشديد الملاحقة على المتصدر، بينما يرغب «الفرسان» في تصحيح وضعه في المسابقة، والتقدم في الجدول.

وفي عجمان تقام مواجهة مهمة في صراع الهروب من خطر الهبوط، بين «البرتقالي» و«الذئاب»، في صراع قوي لخطف فوز يساوي 6 نقاط، والمباراة الأخيرة في برنامج الغد، تجمع بين حتا «الأخير» من دون فوز حتى الآن، والعين «الخامس»، والذي يسعى لعدم إضاعة المزيد من النقاط، واللحاق بفرق المقدمة.



العنبري: متفائل بالفوز

علي معالي (الشارقة)

أبدى عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة تفاؤله بمباراة اتحاد كلباء، رغم قوة المنافس الذي يقدم مستوى متميزاً منذ فترات طويلة.

وقال: دائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة، وهدف «الملك» هو الفوز أملاً في مواصلة العروض الإيجابية التي تدفعنا دائماً إلى الأمام، وثقتي كبيرة باللاعبين الذين تضمهم القائمة حالياً.

وأضاف: اتحاد كلباء منذ 3 سنوات يقدم كرة جيدة، وهو ما يجعل المباراة صعبة على الطرفين.



داسيلفا: المهمة صعبة

كلباء (الاتحاد)

كشف خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه استعد جيداً للقاء الشارقة المتصدر، ووصف المنافس بأنه أفضل فريق في الدوري، مشيراً إلى أن مهمة مدافعي «النمور» ستكون صعبة للحد من خطورة إيجور كورنادو وويلتون، وقال: طموحنا الفوز والعودة من الشارقة بالنقاط الكاملة، وقال: نحترم جميع المنافسين بغض النظر عن الأسماء، لذلك نعمل على تصحيح الأخطاء، وللاستمرار في التطور على المستويين الفردي والجماعي، ولدينا الطموح والثقة في اللاعبين، وجميع المباريات صعبة.



مهدي علي: حافز لـ«السوبر»

دبي (الاتحاد)

يرى مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن فريقه مطالب بنتيجة إيجابية أمام النصر غداً، حتى تكون حافزاً للاعبين، قبل مواجهة الشارقة في كأس السوبر، بالإضافة إلى تصحيح مسار الفريق في بقية مشوار الدوري. وأوضح أن عودة كارتابيا وهيلدون تمثل إضافة قوية، إلى جانب أن تطور مستوى إدواردو يجعل «الفرسان» في أفضلية جيدة لتقديم عروض قوية.

وأشاد مهدي علي بالتزام اللاعبين، والعمل الكبير الذي قاموا به في التدريبات اليومية.



كرونسلاف: هذا شعارنا

دبي (الاتحاد)

شدد الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر على أن فريقه أمام «ديربي كبير» ومهم، خاصة أن شباب الأهلي يعد من الفرق الكبيرة، وقال: ندخل اللقاء بهدف حصد «العلامة الكاملة» وهو شعارنا في كل المباريات، بغض النظر عن المنافس. وأضاف: تدربنا جيداً خلال الفترة الماضية، في غياب الدوليين، وحصلنا على راحة، وقمنا بعمل قوي لتجهيز جميع اللاعبين للقاء، ولدينا عدد من الإصابات، من بينهم عدد من الأساسيين، ونقرر مدى جاهزيتهم قبل المباراة.



فلاديمير: جمع النقاط

حتا (الاتحاد)

أكد فلاديمير مدرب حتا، أن فريقه تطور من ناحية العقلية اللازمة لجمع النقاط، وهو ما أظهره أمام اتحاد كلباء في المباراة الماضية، لكنه يدرك صعوبة المهمة المقبلة، وقال: نواجه العين الغني عن التعريف بقوته، لكن نتطلع لمواصلة المضي بالأداء نفسه الذي ظهرنا عليه مؤخراً. وأضاف: فترة التوقف أسهمت في رفع الجاهزية البدنية، وركزنا على تطوير الأداء عموماً، ليس لمواجهة العين فقط، ولكن من أجل 16 مباراة حاسمة من أجل البقاء.



بيدرو: «الزعيم» أقوى

العين (الاتحاد)

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، أن فريقه يواجه حتا بدوافع الفوز، وقال «مررنا بغيابات وظروف صعبة، ونراهن على الشخصية الحقيقية والروح القتالية للفريق ونحتاج إلى التعزيز في بعض المراكز، وأثق بأن «الزعيم» سيكون أقوى. وأضاف: نحتاج إلى تحسين الأداء ومن المهم أن نتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة لشغل مراكز مهمة، ومجلس الإدارة يعرف احتياجاتي ويتخذ القرار الصائب، ورسالتي للجماهير هي أننا نرغب في أن يكون فريقنا أقوى مما هو عليه الآن.



الرمادي: ظهور الجدد

رضا سليم (دبي)

أشار أيمن الرمادي مدرب عجمان إلى أن مباراة الفجيرة مهمة للغاية، لأن «البرتقالي» يسعى للتقدم إلى ترتيب أفضل، وأيضاً صعبة على الفريقين، ولكنها مختلفة عن مواجهة بداية الموسم بكأس الخليج العربي.

وشدد الرمادي على أن انضمام جارديل ومايجا وإبراهيم خميس مكسب كبير للفريق، خاصة أنه عانى دفاعاً وهجوماً، وينظر منهم الاندماج سريعاً، وقال: من المؤكد أن بعضهم يشارك أمام الفجيرة، وحالياً نجهز الموجودين لسد ثغرات الدفاع.



جوران: جاهزون ذهنياًً

فيصل النقبي (الفجيرة)

يرى الصربي جوران مدرب الفجيرة أن فريقه جاهز تماماً للقاء أمام عجمان، من الناحية الذهنية والفنية، وقال: المباراة مهمة للفريقين، بوصفهما قريبين من بعضهما، واستطعنا الاستفادة من الوقت للإعداد لها، بعد لقاء النصر الذي قدمنا خلاله مردوداً جيداً.

وأضاف: درسنا عجمان جيداً مع تعاقداته الجديدة، والتي تطور من أدائه، وعلينا التركيز أمامهم للعودة بنتيجة إيجابية، لأن المباريات كلها صعبة ومهمة، خاصة مع دخول الدور الثاني من الدوري.