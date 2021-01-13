اتحاد الكرة يكرم أحمد إبراهيم

دبي (الاتحاد)

أهدى اتحاد كرة القدم العراقيَ أحمد إبراهيم قميص المنتخب، بمناسبة خوضه 100 مباراة مع «أسود الرافدين».

جاء ذلك، على هامش المباراة الدولية الودية بين منتخبنا والعراق، أمس الأول، باستاد زعبيل بنادي الوصل، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقام محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وبحضور محمد فرحان الأمين العام للاتحاد العراقي، بتسليم اللاعب قميص «الأبيض»، يحمل توقيع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد.

وأعرب أحمد إبراهيم عن شكره وتقديره لاتحاد الكرة على هذه المبادرة الرائعة.