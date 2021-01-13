90 فارساًً يرسمون لوحة «الفرسان المحلية للدريساج»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق صباح السبت المقبل بطولة الفرسان المحلية للدريساج «ترويض الخيول» بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وهي البطولة المقسمة إلى 5 مراحل لمستوى المتسابقين المسجلين باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إضافة إلى مستوى للمبتدئين المسجلين بأكاديمية الفروسية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

ويتراوح عدد المشاركين في البطولة بين 80 إلى 90 فارساً، بواقع نحو 30 فارساً في المراحل المتقدمة، بينما يبلغ عدد المشاركين المبتدئين أكثر من 50 مشاركاً.

من جانبه، أكد سلطان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي للفرسان القابضة، التزام منتجع الفرسان الرياضي الدولي بتنظيم منافسات ترويض الخيول «الدريساج»، بإقامة بطولة الفرسان المحلية للترويض، في إطار الحرص على الاهتمام بمختلف رياضات الفروسية، وتشجيع الفرسان على الانخراط بها للحفاظ على المستوى المتقدم الذي تحتله فروسية الإمارات على مختلف المستويات الإقليمية والدولية.

وأضاف الكعبي: الترويض فن ورياضة تلقى إقبالاً كبيراً من كل الفرسان بمختلف الدولة، حيث يتبارى خلالها الجميع لعرض مهارات وقدرات ترويض الخيل، وهو ما يجعلها من الرياضات الممتعة الشيقة، بل هي تمثل قمة منافسات الفروسية، كون الوصول بالخيل إلى أداء حركات فنية والاستجابة بمرونة فائقة لتعليمات الفارس، يخلق نوعاً من الصداقة والمحبة والتفاهم بين الفارس والخيل، ويقوي الثقة بالنفس لدى الطرفين.