«إمبراطور الصقور»

دبي (الاتحاد)

اختتمت أشواط «المحلي» على وقع منافسة مثيرة، وقوة كبيرة في فئة «شاهين»، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وتختتم منافساتها غداً.

وفي أشواط المحلي لفئة شاهين كسب راشد غصاب بالخالص شوط شاهين فرخ رئيسي أول، بواسطة الطير «غبه»، الذي قطع السباق في 18,408 ثانية، كما نال الصقار نفسه المركز الثاني بالطير «أبومعارك» بزمن 18,639 ثانية، وتبعه فريق «أم أر أم» بالطير «أس أن 9» بزمن 19,214 ثانية.

ونال الوصل المركز الأول في شوط شاهين جرناس رئيسي أول، بواسطة الطير «أتش 1» بزمن 19,341 ثانية، وجاء ثانياً «أم أر أم» بالطير «14»، والثالث سعيد هلال المنصوري بالطير «الضايع»، وكسب فريق «اليلايس» شوط شاهين فرخ رئيسي ثاني، بالطير «في 40» بزمن 18,037 ثانية «الأسرع خلال الأشواط»، يليه أحمد خلف بالجافلة بالطير «ظن»، وثالثاً خليفة أحمد بن مجرن بالطير «مدريد 87»، وفاز علي سعيد المنصوري بالمركز الأول في شوط شاهين جرناس الرئيسي الثاني بالطير «أسود» بزمن 18,362 ثانية، يليه فريق «أف 3» بالطير «أس أتش 31» وثالثاً فريق دبي بالطير «خمسين».