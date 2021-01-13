قادة الجمهوريين بمجلس الشيوخ يبحثون محاكمة ترامب

قال مستشار بارز للجمهوريين إن قيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي يبحثون احتمال بدء محاكمة الرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته بغرض عزله في وقت قريب قد يكون بعد غد الجمعة إذا أقر مجلس النواب بند مساءلة ترامب.

وشدد المستشار في مجلس الشيوخ، طالباً عدم ذكر اسمه، على أن القرار في هذا الصدد لم يُتخذ بعد.

وبدأ النواب، في وقت سابق اليوم، مناقشة توجيه اتهام إلى الرئيس ترامب بتشجيع اقتحام مبنى الكونجرس في واشنطن، الذي أوقع خمسة قتلى.

ويرتقب أن يجرى تصويت على لائحة الاتهام في وقت لاحق اليوم.

ومن غير المتوقع أن يواجه المشروع عرقلة، نظراً لأن الديمقراطيين يشغلون غالبية في المجلس.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير، اليوم الأربعاء، إن المجلس يعتزم رفع بنود محاكمة ترامب إلى مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع.

وأضاف هوير، وهو ثاني أهم شخصية ديمقراطية في مجلس النواب، خلال مقابلة مع قناة (أم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية «ليس هناك سبب يمنعنا من إرسالها هذا الأسبوع.. نعتزم فعل ذلك».

وسيؤدي هذا الإجراء إلى فتح إجراء عزل رسمياً في حق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الذي سيصبح أول رئيس يواجه محاكمة مرتين في الكونجرس.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس ترامب بتشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء 6 يناير الجاري، بينما كان أعضاء غرفتي مجلس الشيوخ والنواب مجتمعين في جلسة مشتركة للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

ويقول ترامب إن الانتخابات، التي تنافس فيها مع بايدن، شابتها أعمال تزوير وتلاعب.